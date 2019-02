Welfare&impresa: sulle note di un Paese che riparte

Sono 1.565,8 i chilometri che separano Modica da Trieste. Per coprirli Conad ha impiegato circa un anno e mezzo, dalla primavera 2017 a dicembre 2018. E lo ha fatto in 22 tappe nelle ultime due edizioni del Grande Viaggio Insieme, l’iniziativa che dal 2015 porta lo storico consorzio cooperativo della grande distribuzione in giro per lo Stivale.

Siracusa, Modica, Palermo, Lecce, Sassari, Cagliari, Frosinone, Civitavecchia, Gubbio, Spoleto, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio, Fano, Cesena, Carpi, Piacenza, Sanremo, Vigevano, Brescia, Biella e appunto Trieste: queste dunque le tappe dell’ultimo anno e mezzo on the road, a cui si aggiunge Tirana, in Albania. Obiettivo: sondare i territori e connettersi alle comunità. Dal patrimonio di relazioni e conoscenze è nato un saggio originale che ha il merito di alzare il sipario su meccanismi di sviluppo locale che generalmente rimangono estranei al dibattito pubblico. E che invece meritano di essere conosciuti ed analizzati per non finire nel vicolo cieco di un’Italia perennemente in affanno di fronte alle crisi e alla globalizzazione.

A firmare “Tessiture sociali” sono il sociologo “territorialista” fondatore di Aaster Aldo Bonomi e l’amministratore delegato di Conad, Francesco Pugliese. Scrivono i due autori: «La ricostruzione del senso dell’evoluzione dei luoghi è stata effettuata sulla base del racconto offerto da un set di attori locali rappresentativo della scena economica, sociale, culturale e istituzionale. Sono quindi gli attori locali ad avere fornito la materia prima di questo lavoro, attraverso interviste in profondità che hanno permesso di ricostruire le vicende particolari che hanno dato sostanza al paradigma interpretativo flussi-luoghi. La grande disponibilità di tali attori e la qualità del loro racconto rappresentano due tra gli ingredienti fondamentali dell’impasto dal quale è scaturito questo libro, ma soprattutto hanno rappresentato un momento di animazione funzionale alla mise en scène della comunità locale in momenti pubblici di auto-rappresentazione, di auto-riflessione e di coscientizzazione collettiva». Cosa ne emerso? Per averne un assaggio e a titolo meramente esemplificativo e necessariamente sintetico in questa sede riannodiamo i fili di tre delle tappe di Tessi- ture Sociali, una al sud (Lecce), una al centro (Gubbio) e una al nord (Brescia).

La polvere del Salento