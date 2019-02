Servizio civile nazionale 2017, tutti i numeri

In questa serie di grafici - fonte la Relazione del Dipartimento al Parlamento - si ha un'immagine non solo della distanza tra domande ed effettivo avvio del servizio nel corso degli ultimi anni (in alto); ma anche la predominanza femminile tra i giovani in Scn. In basso Il grafico dedicato al titolo di studio, dove predomina il diploma di maturità posseduto dalla maggioranza. Da notare la differenza con i titolo di studio di chi ha è andato in Scn all'estero (ultima tabella in basso)