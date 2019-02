Unicef con i suoi programmi ha sostenuto in Italia 7mila bambini rifugiati

Analizzando le principali sfide da affrontare, il rapporto sottolinea, fra l’altro, che persistono: una disomogeneità nei servizi di protezione e accoglienza rivolti ai minorenni stranieri non accompagnati, una scarsa offerta di forme di protezione alternative e complementari ai centri di accoglienza, un gap nella formazione degli operatori per l’identificazione e la gestione dei casi più vulnerabili, una criticità nell’accesso al sistema di istruzione e formazione professionale e poche opportunità di tirocini formativi.

«La nostra generazione rischia di perdersi anche quando diventiamo irregolari o clandestini in un Paese di cui conosciamo poco. Succede quando aspettiamo un documento che non arriva, quando aspettiamo mesi prima di ottenere il permesso di soggiorno», racconta dice Ibrahim, di 17 anni, proveniente dalla Guinea, parlando a nome dei suoi coetanei migranti e rifugiati in Italia, «Chiediamo protezione e accoglienza, che non significa solo avere un letto dove dormire. Significa accompagnare, informare, aiutare a capire il nuovo contesto, elementi che compiono l’accoglienza nel suo vero senso. Noi tutti dovremmo avere il diritto di esprimerci e di avere una chance nel futuro, non solo come migranti ma prima di tutto in quanto esseri umani».

Nel 2018, gli implementing partners del programma sono stati: INTERSOS, Médecins du Monde, l’Ospizio Salesiano Sacro Cuore-Borgo Ragazzi don Bosco a Roma, il Coordinamento nazionale Comunità d’accoglienza (CNCA), Junior Achievement Italia, la scuola di lingua Italiana per stranieri dell’Università di Palermo (Itastra) e l’Istituto Tecnologie didattiche del CNR. Fondamentale l’apporto dei partner istituzionali, come l’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza - con la quale è stato siglato un protocollo d’intesa nel giugno 2018- il Comune di Palermo, il Garante municipale di Palermo, il Garante regionale Sicilia e Calabria, l’Ordine Psicologi Calabria e l’Università Mediterranea e tutti i comuni dove si sono implementate le attività dell UNICEF.

Per il 2019 l’UNICEF conferma la presenza in Italia a supporto dei minorenni stranieri non accompagnati, con l’obiettivo di raggiungere circa 6000 giovani migranti e rifugiati. Gli interventi richiederanno un impegno finanziario di circa 3.850.000 dollari, ma attualmente manca il 30% dei fondi necessari per raggiungere questi risultati.