Carlo Costalli confermato presidente del Movimento Cristiano Lavoratori

"Per quanto in Italia ci sia di più di quello che emerge nella comunicazione pubblica, e per quanto molto venga proprio dalla radice cattolica, c’è da domandarsi se sia già il tempo per serrare le fila ose, invece, non sia il momento di lavorare con più determinazione e innovare i processi dell’economia, della società, dei territori, in mododa maturare i termini di una proposta adeguata ai tempi che viviamo”:queste le prime parole del Presidente del MCL, Carlo Costalli, appenariconfermato all’unanimità dal Consiglio Generale alla guida del

Movimento.

Per quanto riguarda un eventuale ritorno dell’impegno dei cattolici in politica, tema in questi giorni molto sentito nel dibattito italiano, Costalli ha sottolineato che è “di questo che dobbiamo parlare: il pensiero cristiano è capace di dare una progettualità nuova sulla crisi del mondo contemporaneo? Di costruire un consenso, ben al di là dei propri confini identitari? Evitando così il partitino dell’1,5 per cento?”. E ancora: “Il pensiero cristiano è capace di essere voce di quei radicamenti concreti nel mondo del lavoro, dell’impresa, della

ricerca, delle professioni e del sociale, da cui trarre anche quella classe dirigente di cui tutti sentono la mancanza? Noi, insieme ad altri, ci stiamo provando”.

Costalli ha quindi ribadito che l’impegno principe per i prossimi quattro anni di mandato sarà quello “di batterci per un lavoro dignitoso per tutti che garantisca la centralità della persona che è, e deve essere, protagonista e fine ultimo della vita sociale, economica e politica”.

Il Consiglio Generale del MCL, nel corso dei lavori che si sono appena conclusi a Roma, ha anche rinnovato i vertici del Movimento. Tre i nuovi vicepresidenti eletti - fra i quali una donna - che affiancheranno il lavoro di Carlo Costalli: Giovanni Gut, Presidente del MCL Lombardia, Carlina Valle, Presidente del MCL di Padova e Rovigo, Michele Cutolo, Presidente del MCL di Napoli. Un segnale importante di rinnovamento, che pone nella squadra dirigenziale chiamata alla guida del Movimento tre giovani, tutti espressione del forte radicamento nel territorio che il MCL ha costruito in anni di attività. “Sono certo – ha detto Costalli – che questi tre nuovi vicepresidenti, che si sono distinti per l’esperienza maturata sul campo in questi anni, saranno in grado di portare una ventata di novità e di speranza per il futuro del Movimento”.