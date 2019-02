Di Maio aveva promesso una riduzione del 20% delle emissioni ILVA. Invece stanno aumentando: ecco i dati

Si nota una netta differenza fra la gestione commissariale e la nuova. E' un segnale evidente della scelta di incrementare la produzione. Le tecnologie che Di Maio dice di "aver installato" non si vedono. Ignoriamo quali siano le tecnologie installate di cui Di Maio dà già per avvenuta l'installazione. Siamo di fronte ad un bluff tutto politico fatto di parole a cui non corrisponde alcun dato di realtà. La verità è che ci stiamo incamminando verso una prospettiva priva di reali garanzie per la salute e l'ambiente.

PeaceLink partecipa alla fiaccolata di lunedì a Taranto ricordando a tutti i decisori politici che per l'ILVA occorre una valutazione preventiva del danno sanitario.

L'ILVA continua a emettere sostanze cancerogene e anche neurotossiche. Sono i bambini i soggetti più fragili e i più esposti ai rischi. Siamo solo all'inizio di un aumento della produzione che ci preoccupa. Procedere al buio e senza dati previsionali degli impatti sanitari, come sta facendo questo governo, non è una condotta socialmente responsabile. Di questo passo rischiamo di ritrovarci nei prossimi mesi delntro la fabbrica con valori ancora peggiori che si estenderanno anche al centro abitato. Che fine ha fatto il Principio di Precauzione? Il monitoraggio dentro la fabbrica è la garanzia per prevenire ricadute nocive in città. PeaceLink da questo momento in poi pubblicherà report periodici per segnalare se le centraline dentro l'ILVA forniscono dati in aumento o in calo. Un controllo avanzato e continuativo nel cuore della fabbrica è in questo momento lo strumento per allertare l'opinione pubblica e i lavoratori stessi.

Alle bugie della politica vogliamo rispondere con i dati scientifici. E questi dati che oggi forniamo non ci confortano affatto. I bambini non possono essere le cavie di un esperimento produttivo di cui stiamo scorgendo solo l'avvio.