Il marchio di moda Twinset a sostegno della Fondazione Rava

La borsa Mon Coeur rappresenta per TWINSET un’occasione speciale per sensibilizzare il pubblico e aiutare i più bisognosi con un piccolo gesto che può fare la differenza. Per questo, una parte dei ricavi derivanti dalla vendita sarà devoluta a sostegno della Fondazione per questo importante progetto.

Declinata in bianco e in rosso, colori iconici della purezza e del sentimento, la shopper con doppio manico e tracolla rimovibile è impreziosita da un maxi cuore ton-sur-ton, simbolo identificante di TWINSET e sinonimo di amore e affetto incondizionato. La forma pratica e capiente è inoltre personalizzata con un pendente ‘double heart’ in tono o a contrasto che evoca il battito d’ali di una farfalla.

Le nuove borse “Mon Coeur” saranno disponibili presso la Fondazione Francesca Rava (www.nph-italia.org, tel 0254122917), nelle boutique monomarca di TWINSET e sull’online-store twinset.com da Febbraio 2019.