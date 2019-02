Processo Alemanno: riconosciuto risarcimento a Cittadinanzattiva

Una condanna pesante, pesantissima quella arrivata oggi per Gianni Alemanno.





Sei anni per corruzione e finanziamento illecito. Questa la pena arrivata nello stralcio del processo “Mafia capitale” per l'ex sindaco di Roma, già AN e oggi in area Lega.







Il PM Luca Tescaroli contestava a Alemanno di aver preso da Salvatore Buzzi e da soggetti che agivano in accordo con Buzzi soldi in contanti ed erogazioni per la sua Fondazione Nuova Italia.





A disporre la condanna sono stati i giudici della seconda sezione collegiale del tribunale romano, che hanno disposto anche la confisca di 298mila euro.





È stato riconosciuto un risarcimento anche a Cittadinanza trova, che si era costituita parte civile nel processo.



“E’ un risultato importante, che ci incoraggia a proseguire il nostro impegno nel contrasto alla corruzione che portiamo avanti da anni”, dichiara Stefano Maccioni, legale di Cittadinanzattiva nel processo.