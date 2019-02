Test per l'Hiv senza il consenso dei genitori? Sì, a tre condizioni

Infanzia: visione strategica cercasi Per riportare i bambini al centro occorre pensare gli interventi con gli occhi dei più piccoli. Ricordando che la condizione di povertà di un bambino è multidimensionale e contrastarla non può esaurirsi nel sostegno materiale alle famiglie. L'analisi e le proposte che l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha scritto per il numero in distribuzione