Illycaffè tra le World's Most Ethical Companies

«La base essenziale per una sostenibilità a lungo termine in qualsiasi organizzazione è l’Etica, che non si può certo improvvisare, ma che deve rappresentare il valore centrale sul quale vanno costruiti e allineati tutti gli impegni e le azioni dell’azienda», afferma Andrea Illy (nella foto), presidente di illycaffè Spa, terza generazione della famiglia imprenditoriale triestina e autore di “Italia Felix”, “Il sogno del Caffè” ed “Espresso: la scienza della qualità”. «Il ruolo del settore privato è essenziale nella costruzione di una società sostenibile, della quale le aziende rappresentano i mattoni: se vogliamo una società migliore per le prossime generazioni dobbiamo incominciare a migliorare le aziende. Siamo particolarmente onorati e orgogliosi di essere riconosciuti ancora una volta da Ethisphere Institute, che tengo a ringraziare per l’impegno continuo e appassionato nel promuovere la leadership etica e nel contribuire a far crescere una comunità che a cuore lo sviluppo di pratiche di business etiche e sostenibili».

«Oggi, dipendenti, investitori e gli stakeholder tutti ripongono la più grande fiducia nelle aziende che svolgono un ruolo di leader in ambito sociale. Le imprese lungimiranti con una strategia basata sulla costruzione di valore a lungo termine non soltanto hanno dato prova di migliori performance, ma anche di stabilità e durata nel tempo», commenta Timothy Erblich, Ceo di Ethisphere. «Le mie congratulazioni vanno a illycaffè tutta per aver ottenuto ancora una volta questo riconoscimento».

