Lanciato il premio Innovazione nell'economia sociale 2019

Torna per il terzo anno il Premio per l’innovazione nell’economia sociale dell’importo di 20mila euro il intitolato al professor Angelo Ferro. La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione Emanuela Zancan, con il contributo di Intesa Sanpaolo assegneranno il premio alla memoria del professor Angelo Ferro, scomparso il 13 marzo 2016 all’ente che abbia dato un contributo significativo allo sviluppo dell’economia sociale, in qualsiasi campo di attività, introducendo servizi o processi innovativi.

Angelo Ferro è stato un importante imprenditore, docente e filantropo padovano. Ha ricoperto numerose cariche associative e ha promosso molte attività di interesse generale in campo sportivo, culturale e assistenziale. Nell’ultimo periodo della sua vita è stato presidente dell’Oic – Opera Immacolata Concezione, un’organizzazione di assistenza agli anziani, di cui ha grandemente dilatato la dimensione operativa e soprattutto il significato esemplare, realizzando molteplici attività volte a trasformare l’anziano da problema a risorsa sociale. È stato infine un apprezzatissimo Consigliere di Amministrazione di Intesa Sanpaolo e della Cassa di Risparmio del Veneto.

Il Premio intende valorizzare l’innovazione dell’economia sociale che, adottando la definizione Ocse, è articolata in termini di: soluzioni capaci di intercettare nuovi bisogni sociali; soluzioni che attivano risposte originali per tipo di intervento (prodotto o processo) e, infine, soluzioni che attivano risposte originali per soggetti coinvolti e collaborazioni attivate.

I risultati dell’innovazione possono caratterizzarsi in:

miglioramento e ripensamento di servizi, processi e modelli per rispondere in modo più efficace ed efficiente ai bisogni sociali;

riduzione della frammentazione (istituzionale e territoriale) e ricomposizione di interventi e risorse;

superamento dell’appiattimento dei servizi sulle prestazioni attraverso l’attivazione di risposte flessibili, personalizzate e multidimensionali;

attivazione di nuove forme di socialità e mutualità;

migliore prevenzione del disagio sociale;

maggiore inclusione sociale;

attivazione di nuove forme di restituzione alla comunità dei benefici ottenuti.

Tutte le informazioni per accedere al Premio sono disponibili nel bando (in allegato) e nel sito dedicato: www.premioangeloferro.it (La segreteria tecnica è curata dalla Fondazione Emanuela Zancan onlus - email: premioinnovazione@fondazionezancan.it ).

I soggetti che intendono concorrere al premio sono tenuti a compilare l’apposito formulario online entro l’8 aprile 2019. Ciascun soggetto, oltre ai dati identificativi, dovrà fornire una sintetica descrizione dell’attività realizzata, dei risultati economici e sociali ottenuti, sottolineando in particolare i caratteri innovativi introdotti nei processi o nei servizi.

La cerimonia di premiazione si svolgerà nel pomeriggio di mercoledì 26 giugno 2019 a Padova, al Centro Culturale San Gaetano, con una lectio magistralis della professoressa Elena Granaglia.