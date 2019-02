The FundRaising School compie 20 anni. E lancia il nuovo calendario corsi

The FundRaising School, promossa da Aiccon - Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del non profit – dal 1999 si dedica alla professionalizzazione di chi decide di addentrarsi nel complesso settore della raccolta fondi, e accompagna in un percorso di crescita e specializzazione i fundraiser che vogliono colmare lacune teoriche e pratiche per stare al passo con un contesto che evolve velocemente.

Sono oltre 5mila le persone che hanno partecipato ai corsi a catalogo della scuola, per la maggior parte donne (68,3%) di età compresa tra i 35-50 anni (55%) e provenienti prevalentemente dal nord-est Italia (40%).

Secondo Stefano Zamagni, presidente della commissione scientifica di Aiccon: «Non basta più declinare il principio del dono sull’asse del dare – donare a chi si trova nel bisogno, ma occorre portarsi alla dimensione della sua generatività».

«Il fundraiser nella sua professione non si deve più misurare solo con gli output e con le azioni, ma con gli outcome generati e le trasformazioni prodotte», sottolinea Paolo Venturi, direttore The FundRaising School.

The FundRaising School lancia per il 2019 il nuovo catalogo dei corsi con l’obiettivo di promuovere la crescita e la cultura del fundraising in Italia, prevedendo un programma formativo che spazia da corsi base per fundraiser alle prime armi a corsi specialistici per aree di intervento e Lab di una giornata dedicati agli strumenti del fundraising.

A partire dal corso base – principi e tecniche di fundraising (Bertinoro, 27-29 marzo 2019), quest’anno sono in programma due corsi avanzati unici nel loro genere​: ​corso avanzato- il piano strategico per il fundraising (Forlì, 11-12 aprile 2019) e corso avanzato - la campagna di fundraising (Forlì, 9-10 maggio 2019).

Partecipando a 3 corsi, sarà possibile ottenere il certificato:

- ​Certificato in Fundraising Management (XIX edizione), che attraverso un percorso graduale permetterà di acquisire le competenze indispensabili per operare e specializzarsi nella raccolta fondi

- Certificato in Digital Fundraising (VI edizione), ideato per imparare a progettare la strategia di comunicazione e raccolta fondi online, dai social media al crowdfunding.

Per chi ha già mosso i primi passi nel mondo del fundraising o è interessato a focalizzarsi su un tema specifico, The FundRaising School propone corsi specialistici su impatto sociale, impresa sociale, social media e crowdfunding , cultura e fondazioni internazionali.

Tra le novità di quest'anno ci sono tanti nuovi Lab, workshop di una giornata volti ad approfondire, conoscere e mettere subito in pratica strumenti specifici di fundraising, come il Corporate Fundraising, il 5×1000, i lasciti, Ad Words e Google Ad Grants e Digital Fundraising e Inbound Marketing.

I corsi sono rivolti non solo a chi vuole intraprendere questa carriera, ma anche a lavoratori con esperienza pregressa e a professionisti che vogliono continuare la loro formazione, specializzarsi e aggiornarsi.

La durata dei corsi, che va da 1 a 3 giorni, è stata infatti pensata per permettere anche a chi lavora di poter partecipare. I corsi sono aperti a un numero limitato di partecipanti, per iscriversi è sufficiente compilare la scheda online.