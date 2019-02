Conosciamo da vicino 150 malattie rare: questi bambini sono #EroiOgniGiorno

Una persona su 2, fra quanti arrivano al Centro Diagnostico della Lega del Filo d’Oro, ha una malattia rara. Gli utenti con una malattia rara sono cresciuti del 17% negli ultimi dieci anni: nel 2018, per il 50% degli utenti trattati dal Centro Diagnostico di Osimo la causa della sordocecità è una malattia rara, per il 25% la prematurità e per il restante 25% altre patologie, mentre dieci anni fa le malattie rare riguardavano soltanto il 33% degli utenti.

In oltre 50 anni di attività, la Lega del Filo d’Oro ha incontrato utenti con oltre 150 malattie rare diverse, ma nelle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali quelle che riscontrano più frequentemente sono la sindrome di Charge (per cui la Lega del Filo d’Oro è punto di riferimento in Italia) e quella di Usher, due malattie che incidono fortemente sulla qualità di vita di chi ne è affetto e dell’intero nucleo familiare. La sindrome di Charge è un’anomalia congenita rara che può colpire diverse parti del corpo dalla struttura oculare e dell'orecchio, ai difetti cardiaci, al ritardo nella crescita e nello sviluppo: «ogni lettera del nome indica una malformazione: sei lettere sei problemi, e Agostino li ha tutti», ci aveva raccontato mamma Samuela. La sindrome di Usher invece è una malattia congenita che si manifesta fin dalla nascita con una disabilità uditiva, mentre la perdita della vista è graduale, per un deterioramento della retina noto come “retinite pigmentosa”.

Le malattie rare sono patologie complesse ed è indispensabile intervenire con un approccio individuale, cioè diverso non solo per ogni patologia, ma anche per ogni bambino.