Da Sodalitas arriva Bancopass. Così le non profit si faranno notare dal sistema finanziario

Uno strumento per facilitare e rendere più efficace e trasparente la comunicazione delle caratteristiche qualitative, economiche e finanziarie delle imprese, semplificando i rapporti con il mondo bancario e finanziario. Questo è Bancopass, un servizio ideato e progettato da Assolombarda ormai standardizzato e molto diffuso, sia territorialmente, sia come numero di stakeholder finanziari coinvolti (tra banche, società di factoring, società di leasing, fondi di mini bond, crowdfunding e altre piattaforme fintech e Borsa Italiana per il programma Élite).

Ora grazie a un accordo siglato tra Assolombarda e Fondazione Sodalitas l’utilizzo di Bancopass verrà esteso gratuitamente anche alle Organizzazioni del Terzo Settore che potranno avere così a disposizione un utile strumento per gestire al meglio la relazione con istituti bancari e finanziatori.

La convenzione prevede che gli Enti che aderiscono al progetto potranno accedere, esclusivamente tramite Fondazione Sodalitas, alla piattaforma cloud che gestisce il servizio, potendo così ottenere con un click un report che analizza la situazione economico-patrimoniale, costruire in modo guidato un business plan e creare un modello di presentazione che facilita la preparazione di un biglietto da visita in un formato standard riconosciuto e condiviso dalle banche e adatto anche alla presentazione ad altri finanziatori.

Fondazione Sodalitas, proseguendo nella tradizionale funzione di supporto alla gestione delle Organizzazioni non profit, affiancherà gli Enti interessati nelle fasi iniziali di utilizzo della piattaforma, facendosi garante della verifica e accettazione della richiesta di utenza e fornendo un help desk di primo livello.

«Fondazione Sodalitas è da sempre impegnata nel favorire il dialogo tra il mondo dell’impresa e il Terzo Settore, con l’obiettivo di generare valore condiviso», ha dichiarato Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas, «Con la presentazione di Bancopass per il Terzo Settore vogliamo, insieme ad Assolombarda, far conoscere i vantaggi dell’utilizzo di questo strumento al settore non profit, supportando le organizzazioni nella pianificazione finanziaria e avvicinandole a banche e finanziatori».

La presentazione di Bancopass per il Terzo Settore è avvenuta nel corso di un convegno tenutosi presso la Sala Falck di Assolombarda a cui sono intervenuti, tra gli altri, Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas, Anna Garavaglia, Responsabile Area Credito e Finanza di Assolombarda e rappresentanti di organizzazioni del Terzo Settore e aziende che già utilizzano Bancopass.