Con la telemedicina Firenze potrà risparmiare 3 mln di euro

Ridurre i ripetuti ricoveri di pazienti ultrasettantenni in ospedale attraverso un progetto di assistenza domiciliare a distanza. Questa sperimentazione che punta a far risparmiare alla sanità pubblica oltre 3 milioni l’anno è la proposta annunciata dall’Università di Firenze e Montedomini alla partecipatissima conferenza internazionale "Long Term Care. Aging in place", promossa dalla Rete Long Term Care Alliance in collaborazione con Regione Toscana, Fondazione CR Firenze, Comune di Firenze, Fondazione Montedomini, con il contributo della Fondazione Internazionale Menarini, dell'Istituto degli Innocenti e dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze.

La conferenza che si è aperta ieri in Palazzo Vecchio e che prosegue fino al 2 marzo all’Istituto degli Innocenti, riunisce a Firenze personalità di rilievo mondiale per affrontare in modo interdisciplinare la problematica dell'assistenza alle persone anziane che sta diventando uno dei fattori di crisi più importante per la sostenibilità dei modelli di welfare delle nostre società.

Sono intervenuti nella mattinata di oggi William Reichman della società canadese Baycrest e presidente della LTC Alliance Conference e Sara Funaro, assessore al welfare del Comune di Firenze, che ha spiegato come questa conferenza possa contribuire a fare di Firenze la prima città laboratorio per politiche innovative dedicate all'assistenza agli anziani. Nir Barzilai dell'Albert Einstein College of Medicine di New York ha aperto la prima sessione di lavoro.

Fra i partecipanti alla conferenza ci sono dirigenti dei ministeri della Sanità e Welfare di Svezia, Norvegia, Svizzera e Olanda, dirigenti di strutture per anziani, architetti, geriatri e assistenti sociali da Israele, Danimarca, Stati Uniti.