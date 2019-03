«#PrimaLePersone: parola chiave del nostro agire. Per questo il 2 marzo manifestiamo»

Proprio per questo è importante la manifestazione di sabato «con la quale vogliamo dire che a questo stato di cose non ci stiamo. La sicurezza non si crea in questo modo», insiste. Con una sottolineatura: «Casa Chiaravalle è un luogo confiscato alla mafia e deve essere un luogo a uso di tutti i cittadini, ha una vocazione a essere pubblico e accessibile».

Sabato 2 marzo è quindi un’opportunità per dire che l’isolamento, la chiusura è anche il sintomo di un’incapacità di generare sviluppo economico e «non è un caso che People sia stato pensato a Milano. La città che due anni ha dato vita alla marcia (20 maggio senza senza muri) e lo scorso anno alla grande tavolata di “Ricetta Milano” vuol dire che ci sono degli anticorpi e che il tessuto della città che accoglie riemerga anche oggi non mi stupisce», conclude Bartellini.

Quello di domani vuole essere un corteo allegro, senza bandiere di partito ma con tanti rappresentati delle istituzioni che hanno dato l’adesione alla manifestazione, primo fra tutti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore Pierfrancesco Majorino. Saranno presenti i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra con Andrea Cuccello (Segretario con delega all’immigrazione), Carmelo Barbagallo con Ivana Veronese (Segretaria con delega all’immigrazione), e poi ancora che l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, il deputato Maurizio Martina, i presidenti di Regione Enrico Rossi e Nicola Zingaretti, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Riace Maria Caterina Spanò, Sergio Cofferati, i presidenti nazionali di Acli e di Arci Roberto Rossini e Francesca Chiavacci, l’europarlamentare Elly Schlein e l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Presenti anche personaggi dello spettacolo come Lella Costa, Claudio Bisio e Roberto Vecchioni che parteciperanno alla grande festa tra le vie del centro di Milano.

Saranno presenti oltre 20 gonfaloni di altrettanti Comuni di tutta Italia, Comuni che in oltre 700 hanno aderito all’appello di People – Prima le persone.

Dopo i rappresentanti delle istituzioni, il corteo lascerà spazio ai carri di alcuni dei 30 soggetti promotori dell’appello e della manifestazione, in particolare parteciperanno con un proprio camion i Sentinelli, i sindacati, l’Arci, Mediterranea; United4med, Amnesty International, Emergency e l’Anpi.

La lunga parata sfilerà in corso Venezia per raggiungere piazza Duomo, percorrendo da San Babila via Matteotti fino in piazza della Scala.

In apertura foto della cucina di Casa Chiaravalle ©Antonio Martella