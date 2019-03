Tifare per il bene, la serie A in campo con Gariwo

«La Lega Serie A e la Figc sono con Gariwo, la foresta dei Giusti, per celebrare la Giornata dei Giusti dell’Umanità del 6 marzo. Vogliamo ricordare oggi le donne e gli uomini che, in ogni parte del mondo, ci insegnano a rifiutare l’odio e a rispettare tutti gli esseri umani indipendentemente dal colore della loro pelle, della nazionalità e della religione. I Giusti con il coraggio delle loro azioni ci trasmettono un messaggio molto importante non solo per la vita, ma per ogni attività sportiva ed agonistica. Tifare per il Bene rende ancora più forte il nostro amore per lo sport, perché ci rende tutti più amici e rispettosi dell’altro in ogni tipo di competizione». Sono queste le parole che dall’anticipo di questa sera, venerdì 1 marzo, che vede in campo Cagliari e Inter, risuoneranno prima degli inizi delle partite della 26esima giornata di campionato. Un messaggio che richiama i valori del rispetto, della responsabilità e della tolleranza.

La Lega Serie A e la Figc, infatti, aderiscono alla Giornata dei Giusti dell’Umanità del 6 marzo accogliendo l’invito di Gariwo, la foresta dei Giusti, a partecipare alle centinaia di iniziative organizzate in tutta Italia in occasione di questa Giornata, riconosciuta come solennità civile dal Parlamento Italiano.

A nome di Gariwo il presidente Gabriele Nissim – si legge in una nota - ha ringraziato le organizzazioni del mondo calcistico per la sensibilità e l’attenzione dimostrata per il tema dei Giusti e ha invitato i rappresentanti delle squadre a partecipare agli eventi in programma in molte città.

«Le celebrazioni culmineranno in un grande concerto al Duomo di Milano il 6 marzo alle ore 20,45 alla presenza delle massime autorità, a cui speriamo i dirigenti del calcio italiano vogliano partecipare in rappresentanza del mondo dello sport», ha detto Nissim. «Un ringraziamento va al presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè e al presidente della Figc, Gabriele Gravina. Un ringraziamento particolare va a Oscar Buonamano, giornalista e direttore editoriale di Carsa Edizioni, che si è impegnato per far arrivare il nostro messaggio al mondo del calcio, diventando così Ambasciatore di Gariwo». Al concerto in Duomo (ingresso libero fino a esaurimento posti) è prevista la partecipazione straordinaria di Antonella Ruggero.

Nella pagina www.6marzo.eu tutti gli approfondimenti sulla Giornata dei Giusti dell’Umanità e l’elenco delle iniziative in Italia e nel mondo.