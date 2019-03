PrimaLePersone: un trampolino da non sprecare

Secondo prerequisito: la politica dei partiti, che pure sono uno strumento necessario, viene dopo. Bene che ieri ci fossero in piazza anche rappresentanti di partito. Bene che abbiamo visto e ascoltato. Bene che abbiano partecipato. Ma sul popolo di “Prima le persone” e sui contenuti che esprime non vanno messe etichette partitiche di alcun genere. Ieri nelle tre ore che ho passato in corteo non ho sentito un coro anti-Salvini o anti-Governo. Non ce ne era bisogno. La manifestazione aveva una straordinaria forza in se stessa, senza dover impallinare il nemico di turno. Un grande segno di maturità. E una grande segno distintivo.

Come insegna uno degli studiosi contemporanei dell’economia civile più fervidi come Luigino Bruni: “La sola umiliazione buona è quella che ci arriva dalla vita senza che nessuno ce la procuri intenzionalmente”. Si sta insieme per costruire, per federare, per immaginare qualcosa di nuovo e di migliore. “Prima le persone” può essere un formidabile trampolino per invertire la rotta. Non sprechiamolo.