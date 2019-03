Cresce in Campania l’attenzione alla sostenibilità

Arriva in Campania il Giro d'Italia del Salone della Csr e dell'innovazione sociale sul tema "I territori della sostenibilità". L'appuntamento è fissato per il 6 marzo a Benevento nel Dipartimento DEMM dell’Università del Sannio (Aula Magna, via delle Puglie 82). L’iniziativa è organizzata dal più importante evento in Italia dedicato a sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa, in collaborazione con le cattedre di Economia agroalimentare ed Economia aziendale dell’ateneo beneventano. Protagoniste dell’incontro le esperienze di sostenibilità realizzate in Campania, dove l’urgenza rimane la sostenibilità economica, intesa come lavoro e reddito, ma dove cresce anche l’attenzione all’ambiente.

È la fotografia che emerge dai dati Ipsos riferiti al 2018, secondo i quali tra le priorità per uno sviluppo sostenibile a livello locale, quasi 2 abitanti del mezzogiorno su 3 indicano la crescita economica e l’occupazione. Un’evidenza che diventa ancora più netta per la Campania, dove occupazione ed economia sono urgenti per il 62% degli abitanti e dove la necessità di risolvere i problemi ambientali è prioritaria per il 35% della popolazione, insieme a sicurezza e immigrazione (39%), mobilità (30%) e welfare (24%).

Allargando l’analisi alla popolazione di sud e isole, sostenibilità significa riduzione di inquinamento, emissioni e rifiuti per il 47% delle persone, riduzione degli sprechi per il 45%, utilizzo di fonti di energia rinnovabile per il 39%, uso responsabile delle risorse naturali peri il 35%.