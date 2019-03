In Ruanda per la salute di tutta l'Africa

L'HIV / AIDS rimane la principale causa di morte per gli adulti in Africa. Oltre il 90% di tutti i decessi per malaria si verifica nel continente. Le malattie non trasmissibili (cardiopatie, l’ictus, il cancro, il diabete e le malattie respiratorie croniche, etc) sono destinate a diventare la principale causa di morte in Africa entro il 2030.

Leader mondiali, responsabili delle politiche, rappresentanti della società civile, esperti, ricercatori, giovani e aziende si ritroveranno a Kigali - capitale del Ruanda - per discutere come l'Africa può accelerare i progressi verso la copertura sanitaria universale e ideare un percorso che vada dall'impegno all'azione.

I risvolti della copertura sanitaria universale, oltre a migliorare la salute delle persone, ridurrà la povertà e alimenterà la crescita economica. Tuttavia, centinaia di milioni di persone in tutto il mondo non hanno ancora accesso ai servizi sanitari essenziali di cui hanno bisogno per sopravvivere e prosperare. Ogni anno 11 milioni di africani sono spinti in condizioni di estrema povertà a causa di spese sanitarie. Inoltre, permangono lacune critiche nell'accesso e nella qualità dei servizi sanitari essenziali, in particolare per le popolazioni vulnerabili.

Raggiungere la copertura sanitaria in Africa richiederà una forte leadership politica, una spesa sanitaria intelligente e strategica, partenariati pubblico-privato efficaci e il coinvolgimento di tutte le parti interessate. Per raggiungere tali obiettivi entro il 2030, c'è bisogno di un'azione collettiva ora. Amref Italia sarà presente con il Direttore Guglielmo Micucci ed altri responsabili dell'organizzazione.