Comunicare, disseminare, convincere: domenica Vita a Fa' la cosa giusta

È importante, sul fronte del consumo critico e del sociale, lavorare su contronarrazioni. Come quella di "Controcanto" importante esperienza che verrà raccontata da Rossana Cavallari, esperta di comunicazione etica. Donata Columbro, attivista digitale, esperta di crowdfunding, parlerà invece di campagne e comunicazione per il non profit. Quali i rischi, oggi? Quali le opportunità?

Spiega Rossana Cavallari: Facciamo un giornalismo diverso, non giusto o sbagliato, semplicemente in grado di osservare la realtà attraverso un punto di vista diverso. Raccontiamo quello che di buono c'è nel nostro paese e che, oggi, a causa di una narrazione dominante negativa sembra non fare notizia. Lo facciamo grazie alle persone, alle loro storie e alla loro forza di volontà per cercare di cambiare le cose. Lo facciamo scrivendo che si può e si deve fare».

Su questo fronte Dario Paladini, giornalista di Redattore sociale, e il direttore di Vita Stefano Arduini porteranno il loro contributo qualificato: basta comunicare per esserci? Il "come" comunichiamo è sempre più importante del "quanto" comunichiamo. Mai come in questi mesi la questione è apparsa tanto cruciale e mai come in questi mesi è importante riflettere, partendo da testate e media che hanno una lunga storia nelle vicende del Terzo settore del nostro Paese.

A Fa’ la cosa giusta vanno in scena le nuove strategie per contrastare l'odio. Vi aspettiamo per discutere e per agire. Insieme.

Quando: Domenica 10 marzo, h 16:00 – 17:30

Dove: Fa’ La Cosa Giusta - Piazza Pace e Partecipazione

Qui il link all'evento a Fa' la cosa giusta, di cui Vita è media partner