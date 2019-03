Entro la settimana verrà scelto il direttore dell'AICS

Domani o comunque entro la settimana l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo avrà il suo nuovo direttore. Lo ha annunciato questa mattina la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re, durante un’audizione dinanzi al Comitato permanente sull’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in merito all'indagine conoscitiva sull’azione internazionale dell’Italia per l’attuazione della stessa Agenda. «Tra oggi e domani, comunque in questa settimana, verrà dato il nominativo del direttore dell’AICS», ha anticipato la viceministra (qui il video integrale, la notizia viene data intorno al minuto 47).