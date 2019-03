Fondazione De Gasperis: un “Grazie di cuore” lungo 50 anni

Milano viene spesso definita “capitale del bene” per il suo primato in due ambiti fortemente correlati: quello sociosanitario e quello del volontariato. E non c’è dubbio che il “sistema Milano-Lombardia” in campo sociosanitario sia un fiore all’occhiello. La capacità della città e della regione di offrire standard elevati di qualità della vita si deve non solo alla presenza di professionalità qualificate e di servizi di eccellenza, ma anche alle sinergie messe in campo. La Fondazione Angelo De Gasperis, ente per la diffusione della cultura medico scientifica, fa parte a pieno titolo - con i suoi 50 anni di attività - di questo sistema.

La sua storia comincia nel 1968, un periodo in cui la medicina italiana disponeva di risorse modeste, mentre la popolazione colpita da malattie cardiovascolari era già molto elevata. In questo scenario la spinta che portò all’istituzione dell’Associazione Amici del Centro De Gasperis venne da un obiettivo contingente e concreto: l’allora Divisione cardio-toracica dell’Ospedale Niguarda - la prima in Italia, realizzata nel 1955 dal professor Angelo De Gasperis - andava ampliata per accogliere un numero sempre crescente di pazienti che chiedevano un ricovero.

Il capitale necessario, oltre 500 milioni di lire, fu raccolto grazie all’interessamento dell’industriale e benefattore Furio Cicogna, primo presidente dell’Associazione, e al coinvolgimento di alcuni generosi amici. Da lì in poi, lo sviluppo delle attività cardiologiche e cardiochirurgiche fu continuo e la Divisione, poi Dipartimento Cardiovascolare, divenne un punto di riferimento non solo per i malati, ma anche per i medici che venivano ad apprendere le nuove tecniche e metodiche di cura e a esplorare nuovi modelli organizzativi. Proprio come avviene oggi con il Convegno annuale di Cardiologia promosso dalla Fondazione.

Nel 2004 l’Associazione si è trasformata in Fondazione Centro Cardiologia e Cardiochirurgia A. De Gasperis, di cui è presidente Benito Benedini.