Iccrea per il terzo anno consecutivo all’Italian Model United Nations

Il Gruppo bancario Iccrea, grazie alla collaborazione con l'Associazione United Network, (unico ente italiano organizzatore ad aver sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione), ha offerto a 100 figli dei dipendenti, iscritti alle scuole medie superiori, la possibilità di partecipare all'iniziativa, sostenendone i costi di iscrizione e finanziando interamente tre borse di studio ai tre studenti più meritevoli che si sono distinti durante le simulazioni.

I Best Delegates che voleranno a New York per partecipare ai lavori di GCMUN 2019 (Global Citizens Model United Nations) sono Alberto Caruso, Gabriele Manti e Niccolò Geraci; quest’ultimo, per motivi personali, non potrà partecipare a GCMUN 2019 e al suo posto partirà la quarta classificata, Sofia Torri. La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 7 febbraio presso il Parlamentino della sede del Gruppo Iccrea di Roma.

I Best Delegates che si confronteranno a New York miglioreranno la conoscenza dell'inglese e lo applicheranno per dibattere temi di rilevanza internazionale, i cosiddetti “topic”, argomenti realmente presenti nell'attuale agenda delle Nazioni Unite: dallo status di rifugiato alla microplastica, dalla lotta alle mutilazioni genitali femminili a quella contro il razzismo e le discriminazioni. E, ancora, la riduzione dei budget militari e la vaccinazione globale, fino a un programma mondiale per le persone con disabilità.

In vista delle simulazioni dei lavori diplomatici, i delegates del Gruppo bancario Iccrea vengono formati da United Network sulla storia e struttura delle Nazioni Unite, sulle regole di procedura e di redazione di una risoluzione, oltre ad avere l'opportunità di seguire una giornata formativa sulle soft skills, come team building e public speaking.

«Il Gruppo bancario Iccrea crede fermamente nel progetto IMUN e nell’impegno a favore dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei ragazzi coinvolti», ha spiegato Marco Vernieri, responsabile Risorse Umane del Gruppo. «Come sappiamo», ha aggiunto Vernieri «il Gruppo Iccrea sta vivendo una importante trasformazione che si concretizzerà nella nascita del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, e vuole continuare a dare conferme importanti di attenzione verso il territorio, insieme alle BCC, ma anche verso i propri collaboratori e le loro famiglie. IMUN rientra infatti nel novero dei progetti che il Gruppo Iccrea sta portando avanti sul fronte del “People Care” e della formazione, quest’ultima anche con iniziative ed esperienze di carattere internazionale».