La vera sfida per i navigator? Trovare lavoro a 600mila persone che al massimo hanno la terza media

Da domani, 6 marzo, sarà possibile presentare domanda per il Reddito di Cittadinanza. Le Poste hanno già fatto sapere di presentarsi “in ordine alfabetico”, i CAF hanno chiesto di non essere presi d’assalto dal momento che c’è tempo per fare domanda. Quel che succederà poi è che 900mila persone - un terzo dei 2 milioni e 706mila beneficiari - sottoscriveranno obbligatoriamente un patto per il lavoro. Per la gran parte si tratta di cittadini italiani (circa 760mila persone), mentre gli extracomunitari sono circa 100mila. A loro i Centri per l’Impiego e i navigator dovranno trovare un’offerta di lavoro congrua. I loro profili? Circa 600mila di essi ha la licenza media o nessun titolo di studio, 492mila sono disoccupati e altre 373mila sono casalinghe. Diciamocelo, il matching con ciò che cerca il mercato non sarà per nulla una passaeggiata.

Sono queste le microsimulazioni fatte dall’Istat e presentate oggi in Commissione Affari Sociali della Camera da Roberto Monducci, direttore del dipartimento per la produzione statistica (qui le 4 ore complessive di audizioni). Nella tavola relativa ai beneficiari di RDC con obbligo di adesione al patto per il lavoro, Istat stima che saranno immediatamente disponibili a un lavoro 64mila ragazzi fra i 18 e i 24 anni contro 225mila adulti fra i 55 e i 64 anni, con 161mila persone con la licenza elementare o nessun titolo di studio ma anche 46mila laureati (a proposito, fra i beneficiari i laureati sono 128mila).