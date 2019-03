Medicina riabilitativa, la frontiera dei Big Data nell'esperienza di Maugeri

È il caso del lavoro presentato da Riccardo Bellazzi, direttore di un Laboratorio di ricerca in bioingegneria all’IRCCS Maugeri Pavia e ordinario dell’ateneo della città pavese, con la responsabile delle farmacie del gruppo Maugeri, Anna Losurdo, e la direzione sanitaria dell’Istituto, che ha cominciato ad analizzare, per sei anni, dal 2012 al 2018, i trattamenti farmacologici di 9.691 pazienti unici, per il 52% maschi (di 13.634 ricoveri in ospedale), la cui età al ricovero variava da 65 a 102 anni. Obiettivo: misurare l’aderenza terapeutica agli standard ma anche correlare le terapie ad altri fattori, come il rischio cadute, migliorando quindi una delicatissima parte della gestione paziente.

«Puntavamo», dice Bellazzi, «all'analisi retrospettiva automatizzata del rispetto dei criteri STOPP, Screening Tool of Older Persons, - che la comunità medica internazionale si è data per verificare la potenziale inappropriati delle prescrizioni e che consistono in 65 regole relative alle terapie di pazienti di età superiore ai 65 anni».

«Il servizio di farmacia ospedaliera Maugeri», spiega «ha fornito i codici ATC (Anatomico, terapeutico e chimico, lo schema di classificazione internazionale) corrispondenti ai farmaci in ogni regola STOPP, mentre i medici hanno fornito codici ICD9-CM, (di classificazione delle malattie)». La ricerca, ancora in corso, fornirà, prima in Italia, dei feed-back molto precisi sulla gestione farmacologica dei pazienti.

Anziani monitorati, grazie ai dati