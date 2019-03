Per 600mila donne quelle di casa sono “Faccende pericolose”

Ogni anno, in Italia, si verificano oltre 3 milioni di infortuni domestici e secondo la più recente rilevazione Istat (2017) e se sono 7 milioni 338mila le donne che si dichiarano casalinghe nel nostro Paese, tra di esse sono circa 600mila quelle coinvolte in un incidente avvenuto tra le mura di casa. Sono questi alcuni dei dati presentati oggi, martedì 5 marzo, dall’Anmil alla Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”. L’occasione è la vicinanza con la Giornata della Donna dell’8 marzo che è lo spunto da parte del Gruppo donne Anmil per le politiche femminili per promuove un’iniziativa differente per richiamare l’attenzione sul mondo del lavoro femminile, sulla tutela prevista per le donne che si infortunano o rimangono invalide per aver contratto una malattia professionale a causa dell’attività lavorativa, compresa quella svolta negli ambienti domestici o familiari.

Quest’anno Anmil ha presentato “Faccende pericolose”, uno studio che approfondisce una valutazione dei cambiamenti che ha subito l’assicurazione casalinghe e offre un’analisi dei dati sugli infortuni al femminile in generale e, in particolare, quelli legati all’ambito familiare e domestico.

Lo studio curato dall’Anmil e pubblicato in un opuscolo animato dalle originali vignette del giovanissimo e talentuoso Michele Russo, accende i riflettori su importanti aspetti legati ai rischi e agli infortuni in ambito domestico, un tema che in ottica femminile – ricorda una nota dell’associazione – “abbiamo voluto mettere in luce per richiamare l’attenzione sulle modifiche recentemente apportate dalla Legge di bilancio 2019 alla normativa che nel 1999 ha istituito l’assicurazione contro gli infortuni domestici, migliorandola profondamente, e di cui si parlerà avendo recepito il legislatore gran parte delle nostre richieste”.