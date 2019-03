Un evento speciale dedicato all’empowerment femminile. Questo i mondo scelto da WeWorld onlus per celebrare l’8 marzo. E lo fa grazie al progetto fotografico di Isabella Balena, “Effetti collaterali: quando le donne non si danno per vinte”, che dà voce alle storie di 17 donne straordinarie.

La fotografa incontrerà le donne dello Spazio Donna WeWorld Giambellino di piazza Tirana 32 a Milano, il 7 marzo alle ore 16.30, dove racconterà il suo progetto che resterà in mostra fino al 17 marzo.

Il progetto, nato in occasione dell’ultima edizione del WeWorld Festival di novembre, si sviluppa attraverso i ritratti di 17 donne che hanno deciso di non tacere, di non arrendersi, di contrastare la violenza e gli stereotipi di genere su vari fronti. Donne che hanno subito violenza o che ne sono state testimoni, donne oggetto di stereotipi, donne combattive e in prima linea sui fronti della legge, della politica, della cultura, dello sport per migliorare la propria esistenza e per favorire l’empowerment femminile e della propria comunità