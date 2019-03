Apepak, l'alternativa alla plastica che crea lavoro etico

Ma come si è arrivati ad Apepak? Lo abbiamo chiesto a Massimo Massarotto (nella foto), 37enne originario di Castelfranco Veneto che con la moglie vive in California dalle parti di San Francisco. «La prima intuizione è arrivata da mia moglie, lei è originaria della Napa Valley, e questi involucri in stoffa e cera sono in commercio da diverso tempo. Un paio di Natali fa» ricorda Massarotto, «abbiamo pensato di realizzare in casa questi quadrati di stoffa imbevuti di cera. Li abbiamo realizzati con degli scampoli in modo molto artigianale e li abbiamo regalati ai nostri parenti in Italia».

Il feedback è stato ottimo. «Quando abbiamo visto che nessuno li commercializzava in Italia abbiamo pensato che si poteva fare qualcosa. Però bisognava trovare qualcuno che realizzasse Apepak. Non potevamo certo farlo qui negli Usa e poi spedirlo», osserva Massarotto sottolineando come un prodotto che si definisce e vuol essere a basso impatto ed ecologico non può certo fare migliaia di chilometri per arrivare ai clienti. «La riduzione del trasporto è fondamentale. I problemi dell’inquinamento sono davvero globali e per questo era necessario cercare e trovare le materie prime ma anche chi realizzasse fisicamente il prodotto in Italia. Perché Apepak è un progetto italiano, fatto da un italiano e prodotto in Italia», tiene a precisare.