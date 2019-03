Pubblicato l'avviso per la gestione del 114 emergenza infanzia

È online l’Avviso pubblico per la gestione del servizio “114 Emergenza Infanzia”. Il numero 114 è il numero gratuito per segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori. È attivo su tutto il territorio nazionale ventiquattro ore su ventiquattro per tutti i giorni dell’anno, compreso domeniche e festivi: chi chiama deve poter comunicare, oltre che nella lingua italiana, anche in inglese, francese e spagnolo.

Il servizio è in grado di fornire consulenza psicologica, psicopedagogica, legale e sociologica, e di intervenire in situazioni di disagio che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori. In più, offre un collegamento in rete con le Istituzioni e le strutture territoriali competenti in ambito sociale, giudiziario e di pubblica sicurezza, seguendo un modello multiagency. La scadenza per l'invio di candidature è fissata al 27 marzo 2019.

La gestione del “114” è riservata ad enti pubblici e privati, che possono essere raggruppati in strutture associative anche temporanee, non aventi, per statuto, finalità di lucro e attivi nella gestione di servizi alla persona e alla comunità con particolare riferimento ai soggetti minorenni e alle loro famiglie, in possesso di consolidate esperienze professionali di settore, comprovate da attività analoghe svolte a livello nazionale da almeno cinque anni. L’assegnazione della gestione del 114 dura 36 mesi, con un contributo di 1,5 milioni di euro.

