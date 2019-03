Quale ecologia, quale futuro?

Un Sistema saldamente ancorato ai corpi e alle menti

Nell'introduzione del Manifesto per un XXI secolo contadino, l' economista e sociologa Silvia Pérez-Vitoria scriveva: "Le ripetute crisi che scuotono il mondo dall'inizio del XXI secolo dovrebbero indurci a ripensare i fondamenti della nostra società. È ormai evidente che, di fronte alle catastrofi presenti o future, domina il senso d'impotenza. Devastazioni spesso irreversibili colpiscono gli ambienti naturali: suolo, biodiversità, energia fossile, acqua, aria. Le contaminazioni si fanno sempre più gravi e sempre più pericolose. Intere aree sono divenute definitivamente radioattive, i mari sono contaminati dai rifiuti prodotti dalle attività umane; l'aria, l'acqua potabile, il suolo sono inquinati. Le perturbazioni climatiche sono sempre più frequenti [...]. Con la drastica riduzione delle 'risorse', in tutto il mondo si moltiplicano le guerre. Intere società si disgregano. Esperti scientifici di ogni sorta, uomini politici, filosofi e altri specialisti in scienze umane si affannano a proporre soluzioni che il più delle volte non fanno altro che accompagnare la caduta. Il sistema resiste, talmente i suoi ingranaggi sono strutturati, interconnessi, saldamente ancorati ai corpi e alle menti degli uomini e delle donne del pianeta".

Ciò che mi colpisce di queste affermazioni non è tanto lo scenario apocalittico e i toni drammatici, quanto l'osservazione che il Sistema in cui viviamo sia saldamente ancorato ai corpi e alle menti.

Come negare che il mondo in cui viviamo non sia il frutto occasionale di una serie di cause accidentali quanto, piuttosto, il frutto di un desiderio, di un progetto, di un immaginario? Sappiamo tutti che lo stile di vita consumistico distrugge le risorse del pianeta e crea devastazione, morte, desertificazione. Perché allora non ci fermiamo? Perché non abbracciamo in massa uno stile di vita improntato alla parsimonia, all'austerità, alla riduzione dell'impatto ambientale? Perché si susseguono conferenze, dibattiti,pubblicazioni, summit internazionali sul clima, l'ambiente, la salute che lanciano messaggi d'allarme drammatici che, inesorabilmente, poi cadono nell'assoluta indifferenza quotidiana?

Più che una specie distruttiva siamo una specie distratta. Non riusciamo a credere di avvicinarci nell'abisso finché non ci siamo caduti dentro. Sembra quasi che nessuno creda alla presenza dell'ambiente finché l'ambiente non diventa ostile e causa terrore e distruzione. Credo non sia facile dare una risposta a questi interrogativi.



Le tre ecologie

Per questo motivo credo possa essere utile rileggere (la prima edizione francesce è del 1989) il saggio di Felix Guattari, Le tre ecologie, Sonda, Milano 2019. Non si tratta solo di una ristampa. Il volume affianca alla riflessione di Guattari anche quelle di Franco La Cecla, Jan Baudrillard, Paolo Fabbri e Wolfgang Sachs, che contribuiscono a rendere più profonda la riflessione sullo stato attuale della questione ecologica.

Scrive nell'introduzione Guattari: "La crisi ecologica rinvia a una crisi più generale del sociale e del politico. Di fatto, ciò che viene messo in discussione è una sorta di rivoluzione delle mentalità che oggi si fanno garanti di un certo tipo di sviluppo, di un produttivismo che ha perduto ogni finalità, a parte quella del profitto e del potere, di un ideale di consumo che confina con l’infantilismo. [...] Fino a oggi, le relazioni politiche nazionali e internazionali sono state caratterizzate da lotte di interesse, da rapporti di casta, di classe, di razza. La sfida ecologica reclama un rovesciamento di questo sistema di valori: un’ecosofia che sostituisca i vecchi antagonismi che conducono il pianeta umano dritto dritto verso la sua scomparsa. Non si tratta più soltanto di affermare dei diritti democratici, dei diritti formali dell’uomo e della donna, ma è altresì necessario che, in ogni decisione che riguardi la comunità, si tenga conto dell’essere dell’altro, con la sua differenza, libertà e apertura a possibiliinfiniti. Essere responsabile della responsabilità dell’altro, per riprendere una formula di Emmanuel Lévinas, non significa per nulla abbandonarsi alle illusioni idealistiche. Le lotte di classe, l’alienazione sessuale, lo sfruttamento del Terzo Mondo permangono e i partiti, i sindacati, le associazioni hanno una funzione da svolgere. Però è necessario qualcosa di più: un reinquadramento delle finalità, un’assunzione dell’esistenza nella sua compiutezza - la vita, la morte, con tutta la loro stranezza - associati alla ridefinizione di nuove solidarietà internazionali e alla promozione del desiderio di vivere, di creare in quanto parametro economico e sociale primordiale. L’umanità ha dei conti da saldare sia a proprio nome ma anche a nome del cosmo. Non è un’accozzagliadi molecole sperdute in un angolo dell’universo, ma è portatrice di un senso che va ben al di là dei discorsi politici distillati dai media attuali. Questa umanità regressiva, fredda, che non vuol sapere nulla di ciò che la ostacola e che ignora ciò che laminaccia, è il risultato di un’autentica polluzione mentale. Lungi dal ripiegarsi sulla natura come si immaginava ieri, spetta all’ecologia reinventare nuove maniere di stare nel mondo e nuove forme di socialità. L’ecologia sarà in primo luogo mentale e sociale o non sarà nulla, o comunque poco" (pp. 7-10).