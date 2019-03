Reddito di cittadinanza: tempi stretti, politiche attive a rischio

La vera sfida per i navigator? Trovare lavoro a 600mila persone che al massimo hanno la terza media L'Istat in audizione ha presentato le simulazioni sui beneficiari di Reddito di Cittadinanza, per cui dal 6 marzo si potrà presentare domanda. I beneficiari saranno 2 milioni e 706mila, di cui solo un terzo (circa 900mila persone) sarà obbligato a stipulare il patto per il lavoro. Mezzo milione gli under16 che beneficeranno della misura: appena la metà dei minori in povertà assoluta che si contano in Italia