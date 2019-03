Riforma del Terzo settore, il vademecum per gli enti di assistenza sociale

Alla vigilia della prima riunione della Cabina di regia sulla riforma del Terzo settore presso la Presidenza del consiglio, gli addetti ai lavori si interrogano sulle criticità ancora irrisolte o non chiarite della riforma. Il tempo stringe anche perché la riforma prevede che l’iscrizione da parte degli enti del Terzo settore al nuovo Registro nazionale per poter essere effettuata in forma semplificata debba avvenire entro il 3 agosto prossimo. L’occasione della riflessione è stata offerta dalla presentazione da parte dell’Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale, che conta 900 enti associati con 45.000 lavoratori impegnati) di un Vademecum fatto ad uso e consumo dei propri associati per districarsi fra le nuove norme. Il libretto, come è stato detto da Marco Petrillo coordinatore del gruppo di lavoro che l’ha prodotto, «cerca di dare una lettura alla natura fiscale e a quella civilistica della riforma, per dare ulteriori consigli agli enti».

«Un impegno molto importante e tempestivo», l’ha definito Giuseppe Guzzetti, presidente dell’Acri, che ha ospitato nella sua sede romana l’iniziativa. «Negli ultimi tempi sono stati dati chiarimenti dal punto di vista civilistico. Manca l’inquadramento, cosa che causa agli enti di avere qualche preoccupazione non di poco conto visto che si trovano a rivedere la propria attività anche dal punto di vista fiscale. La preoccupazione degli amministratori si avverte sul canale fra Ets (Ente terzo settore) commerciale e l’Ets non commerciale», ha aggiunto Petrillo il quale ha ricordato come negli ultimi tempi l’attenzione si sia concentrata sul problema legato all’Iva: «Si ritiene possa nascere qualche pesante penalizzazione sul regime di esenzione. Siamo comunque fiduciosi perché sul problema è già stata accesa una luce al ministero delle Finanze».