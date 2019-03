WWF e Conad insegnano la sostenibilità

Con il Progetto Bee Safe, realizzato dal WWF con la collaborazione di Conad, sono stati realizzati alcuni interventi funzionali al raggiungimento di questi obiettivi, in particolare per incrementare all’interno di 10 Oasi WWF le aree rifugio e di alimentazione degli insetti impollinatori. In particolare sono stati realizzati:

• 5 ettari di aree seminate con fiori nettariferi: realizzazione di aree per l’alimentazione degli insetti impollinatori, seminate con fiori nettariferi come Trifolium pratense, Onobrychis viciifolia, Trifolium repens, Lotus corniculatus, Medicago sativa, Achillea millefolium, Leucanthemum vulgare, Plantago lanceolata, Salvia pratensis, Silene vulgaris.

• 30 bee hotel e altri nidi artificiali: collocazione di strutture artificiali in alternativa ad elementi naturali sempre più rari negli agroecosistemi per il rifugio e la riproduzione di insetti impollinatori che ricercano fori e fessure dove deporre le uova.

• 30 pannelli didattici informativi: realizzazione e installazione nelle Oasi coinvolte nel progetto di tre pannelli informativi per il pubblico e le classi delle scuole in visita dedicati alle azioni del progetto e agli insetti impollinatori.

• 10 Oasi WWF coinvolte: questo primo progetto realizzato con la collaborazione di Conad interessa 10 Oasi WWF in 9 regioni, il 10% delle aree naturali protette gestite dall’Associazione: Oasi Vanzago (MI); Oasi Cà Brigida (RN); Oasi Alviano (TR); Oasi WWF Pian Sant’Angelo (VT); Oasi Cratere Astroni (NA); Oasi Le Cesine (LE); Oasi Laguna di Orbetello (GR); Oasi Lago Preola e Gorghi Tondi (TP); Oasi Valli Sporeggio (TN); Parco Belpoggio a San Lazzaro di Savena (BO).

La finalità di questo progetto è realizzare concretamente in campo delle buone pratiche per la tutela degli insetti impollinatori che possono essere facilmente replicate nelle aziende agricole, avvalendosi anche delle risorse messe a disposizione degli agricoltori dalla attuale Politica Agricola Comune dell’Unione Europea. Con questo progetto il WWF insieme a Conad vogliono trasformare le Oasi WWF in autentici laboratori per la sperimentazione delle buone pratiche per la transizione ecologica della nostra agricoltura.