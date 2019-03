A Sanofi il “bollino rosa” grazie a smart working, campus e mentorship

«Le donne chiedono un ambiente di lavoro che investa su di loro. In Sanofi scommettiamo su merito e inclusione come fattore chiave per l’innovazione, il cambiamento, il successo della nostra azienda. Misurando con indicatori oggettivi le azioni che favoriscono le pari opportunità in azienda, abbiamo raggiunto oggi questo importante traguardo», ha commentato Laura Bruno (nella foto), direttore Risorse Umane di Sanofi per l’Italia e Malta.

Un ente terzo e indipendente come Rai Grant Thorton ha analizzato in profondità lo spaccato delle donne in Sanofi: come viene gestito il loro accesso in azienda, come sono supportate nella quotidianità, nel periodo della maternità e nel loro percorso professionale, quanto sono retribuite rispetto ai loro colleghi uomini, come hanno accesso ai ruoli apicali.

In Sanofi Italia è donna il 41% dei collaboratori. Questa percentuale sale al 43% nelle funzioni di business e al 56% nelle funzioni di supporto, per scendere inevitabilmente al 31% nei 4 stabilimenti produttivi. Una posizione manageriale su 3 è al femminile, anche nel Management Committee. Una percentuale destinata a crescere, in linea con l’impegno preso dal Gruppo di raggiungere la parità di genere a livello dei propri Senior Leaders entro il 2025. Nella stessa direzione vanno i dati relativi all’Italia che vedono le donne occupare il 52% delle assunzioni degli ultimi 24 mesi (il 18% in posizioni manageriali) e il 43% delle promozioni.