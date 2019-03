Archiviata l'indagine su AiBi in Congo

L’ha scritto per primo qualche giorno fa Fabrizio Gatti nel suo blog, che a suo tempo firmò la copertina di L’Espresso dal titolo “Ladri di Bambini”. «Marco Griffini, 71 anni, la moglie Irene Bertuzzi, 69, e la loro figlia Valentina Griffini, 36 anni, rispettivamente presidente, amministratore delegato e responsabile delle operazioni in Africa dell'ente autorizzato dal governo “Aibi – Amici dei bambini”, secondo la Procura di Milano non hanno commesso reati nelle procedure di adozione con la Repubblica Democratica del Congo».

Oggi anche Il fatto Quotidiano dà conto della decisione della Direzione distrettuale antimafia milanese, che ha archiviato l’inchiesta su AiBi per «totale infondatezza della notizia di reato». Il giudice Sofia Fioretta ha ritenuto che i fatti denunciati non sono penalmente rilevanti e che gli elementi raccolti nel corso delle indagini non sono idonei e sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, accogliendo e depositando quindi il provvedimento di archiviazione.

Pesantissime le accuse che erano state mosse ad AiBi: si disse che l’ente fosse a conoscenza del fatto che alcuni bambini del Congo, già abbinati a coppie italiane per l’adozione, non erano in realtà adottabili e che l’ente, pur sapendo, non avesse denunciato il fatto alla Commissione Adozioni Internazionali. Accuse per cui oggi c’è un preciso aggettivo: infondate.

