Ginevra diventa la platea dei diritti umani

L’inaugurazione è l’8 marzo, in occasione della giornata internazionale delle donne, con il film “On her shoulder”, che racconta la storia di Nadia Mourad, premio Nobel per la pace 2018, diventata la voce del popolo yazida e di tutti gli iracheni dopo essere sopravvissuta alla violenza e ai crimini di Daesh. Alla proiezione seguirà un dibattito, in presenza dell’Alto commissario dell’Onu per i diritti umani Michelle Bachelet e del Segretario di Stato svizzero per gli affari esteri, Pascale Baeriswyl.

Su 47 film in gara, la metà è stata realizzata da donne.