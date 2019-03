L'Italia della bellezza sfida la crisi con la qualità

«Cultura e creatività sono la chiave di volta in tutti i settori produttivi di un’Italia che fa l’Italia e cresce il loro ruolo nell’economia. La bellezza è uno dei nostri punti di forza. Tanto che, secondo un’indagine della rivista US News e dell’Università della Pennsylvania, siamo addirittura il primo Paese al mondo per la influenza culturale. Un primato legato anche alla nostra capacità di trasmettere cultura e bellezza nelle produzioni e al nostro soft-power», commenta Ermete Realacci (nella foto) presidente della Fondazione Symbola. «Proprio questo intreccio caratteristico dell’Italia, tra cultura e manifattura, coesione sociale e innovazione, competitività e sostenibilità, rappresenta un’eredità del passato ma anche una chiave per il futuro». Il presidente di Symbola ha anche osservato come «il futuro resti molto complicato», ma tuttavia ha invitato a «scommettere su ciò che ci rende unici». Anche se ha avvertito che la fascinazione che l’Italia esercita va difesa continuando a produrre cultura «ci vorrebbe una Compagnia dell’anello», ha continuato ricordando come con i rapporti di Symbola si è reso misurabile il sistema.

A commentare i dati l’architetto Freyrie che ha osservato come nel rapporto emerga «la relazione forte tra attività culturale e sviluppo sostenibile», ma anche come l’occupazione sia «qualificata» e dati alla mano: «dove si investe in creatività c’è non solo più innovazione ma anche maggior incremento di occupazione e fatturato».

Venendo ai risultati del rapporto emerge che il sistema produttivo culturale e creativo lombardo registra, nel 2017, circa 24 miliardi di euro di valore aggiunto grazie all’impiego di oltre 350mila addetti. Milano è prima nella classifica delle province italiane che più producono ricchezza e occupazione con cultura e creatività. Un risultato raggiunto grazie alla dimensione creativa, ai vertici a livello nazionale. La Lombardia è prima nella produzione di valore aggiunto nelle filiere dell’Architettura e design (2,6 mld), Comunicazione (2 mld), Editoria (3,9 mld), Software e videogame (3,4 mld) e Performing arts (1,8 mld). Ma il ruolo della cultura non si ferma alla sola quantificazione dei valori della filiera. Importanti sono anche i legami tra cultura e turismo. La Lombardia è la prima regione per spesa turistica attivata dalla domanda di cultura (3,9 miliardi di euro) e quinta per incidenza della stessa sul totale della spesa culturale (47,6%, quasi 10 punti in più della media nazionale). Tra le province, ben quattro (Monza-Brianza, Milano, Bergamo e Lecco) si collocano tra le prime venti nel panorama nazionale, con quote che oscillano tra il 65,9% di Monza- Brianza (quinta) fino al 52,6% di Lecco (diciottesima).