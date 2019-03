Quanto fanno bene i vaccini all’economia?

I vaccini sono uno degli strumenti sanitari più convenienti mai inventati. Ogni dollaro speso per l'immunizzazione infantile restituisce 44 dollari in benefici economici e sociali. Ma oggi in Africa le persone vaccinate rimangono ferme solo al 74% molto sotto l'obiettivo globale 90%.

«Abbiamo scelto il Ruanda per questa conferenza», continua la direttrice dei programmi Amref, «perché gli investimenti sanitari fatti in questo Paese negli ultimi anni, hanno fatto sì che l’aspettativa di vita media salisse da 45 a 66 anni. Il tema dei vaccini, nello specifico, è legato, soprattutto in questi Paesi anche a questioni culturali; in quest’ottica diventa fondamentale passare anche attraverso una trasformazione culturale necessaria per ridurre resistenze e pregiudizi. E questo è possibile solo quando politica e organizzazioni non governative dialogano tra loro».

Dati Who (Organizzaizone Mondiale della salute)