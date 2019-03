Con il peer review system la ricerca sul cancro si assicura di finanziare i migliori talenti al mondo

Gli esperti sostengono che un uomo su due e una donna su tre si ammalerà di cancro nel corso della sua vita. Le regioni col maggior numero di diagnosi di cancro stimate per il 2018 sono Lombardia (64mila), Lazio (33.850) e Veneto (31.850). Attualmente, nel nostro Paese, convivono con una diagnosi di cancro circa 3,4 milioni di persone (oltre 2,2 milioni nel 2006), cioè il 6% della popolazione, dato in costante aumento. Tuttavia — si legge nel rapporto “I numeri del cancro in Italia 2018” — pur considerando l’aumento di diagnosi di cancro dovuto all’invecchiamento della popolazione, l’incidenza dei tumori nel periodo 2013-2018 è in lieve calo tra gli uomini (-1,1% per anno dal 2007) e sostanzialmente stabile tra le donne. Ma il dato che colloca l’Italia al primo posto in Europa è il calo del 17,5% dei decessi per cancro in 15 anni (2001-2016). Anche le percentuali di guarigione sono nel complesso migliorate: a cinque anni dalla diagnosi sono vivi il 63% delle donne e il 54% degli uomini. In buona sostanza, di cancro, pur aumentando ogni anno il numero complessivo di diagnosi a causa dell’invecchiamento della popolazione, si muore di meno e si guarisce di più e — anche quando ciò non accade — si riesce spesso a cronicizzare la malattia, convivendo con essa sempre più a lungo. Ciò è possibile grazie al miglioramento delle tecniche diagnostiche — che consentono anche di cogliere l’insorgere della malattia in stadio più precoce rispetto al passato — e all’evoluzione degli strumenti terapeutici e delle metodologie di cura. Bastano questi dati per toccare con mano l’impatto sociale che un ente come Airc ha sulla vita di tutti noi. Contucci di Airc è direttore generale dal 2008.