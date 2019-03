Edutainment, il futuro della scuola è un gioco

Il mondo dell’intrattenimento è in fase di trasformazione, lo sappiamo. Le nuove tecnologie hanno portato nuovi formati alla ribalta, abbassato i costi di fruizione e reso i contenuti molto più “esperienziali”. Il web ha sdoganato per molti versi i confini tra ciò che è pensato per intrattenere e ciò che invece insegna. Qualche esempio? Guardare un Ted Talk su YouTube è più un intrattenimento o un modo per imparare qualcosa? Minecraft è solo un videogioco, o può insegnare doti di strategia e problem solving? I documentari di Netflix sono sicuramente istruttivi, ma comunque rimangono piacevoli da guardare: a che punto finisce l’intrattenimento e inizia l’istruzione, e viceversa?

Di edutainment, il neologismo inglese che indica le forme di comunicazione giocosa finalizzate alla didattica, ormai si parla da anni. Da almeno due decenni abbiamo appurato che mescolare questi due approcci porta a migliori risultati in termini di apprendimento, proprio perché la piacevolezza del processo (contrariamente all’effetto che normalmente la scuola ottiene) favorisce l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze. Ma quanto si sanno sfruttare l’uno con l’altro - la scuola per migliorare le performance dei propri studenti, e le aziende di intrattenimento per generare valore aggiunto?

Prendiamo i videogiochi, ad esempio. Secondo Alessio Ceccherelli, ricercatore dell’università di Roma Tor Vergata, «è ormai dal 2000 che l’industria videoludica ha un fatturato complessivo superiore a quello di Hollywood». Tra titoli come Call of Duty, Il mondo di Zelda e League of Legends, anche in Italia i videogiochi spopolano, soprattutto tra i più giovani. Al punto da essere stati talvolta additati come problematici (una delle notizie più recenti riguardava la preoccupazione di docenti verso Fortnite: il gioco sparatutto spingerebbe i ragazzi al bullismo e ad adottare comportamenti violenti a scuola). Se l’utilizzo compulsivo del gioco non andrebbe incentivato, però, è anche vero che esiste un’altra faccia della medaglia, come per tutte le cose: ad esempio pare che una scuola americana, spinta dal grande successo di questo videogioco, abbia deciso di introdurlo proprio come attività extrascolastica, dando vita a veri e propri tornei per trasmettere soft skill come la socializzazione, la collaborazione e stimolare la concentrazione. E pare che la cosa funzioni, almeno a giudicare dall’entusiasmo con cui gli studenti hanno risposto all’iniziativa.