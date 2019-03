InChiostro, l’inclusione “si fa” a tavola

Tutti i ragazzi, con età compresa tra i 14 e i 18 anni e in possesso di licenza media, possono iscriversi. «Percorso», spiega la Sivalli, «che comprende 2970 ore complessive di lezione suddivise in 3 annualità di 990 ore, di cui più di 1000 ore di alternanza scuola-lavoro da effettuarsi durante la seconda e la terza annualità». La qualifica di istruzione e formazione professionale III livello EQF, è rilasciata da Regione Lombardia e valida su tutto il territorio nazionale ed europeo.

«Circa 200 aziende», dice la Sivalli, «collaborano con noi da oltre 10 anni permettendo ad ogni studente di provare già dal secondo anno l'esperienza pratica in ristoranti convenzionati. Le possibilità per i nostri ragazzi sono davvero tante: chef, cuochi, pasticceri, maitre, sommelier, camerieri, barman, responsabili di sala, gestori di locali e di mense scolastiche o aziendali. Ma non solo: con un diploma di questo tipo in tasca, si può anche fornire consulenza ai ristoranti, agli alberghi e alle industrie alimentari o diventare food and beverage manager».