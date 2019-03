L'aiuto di Cesvi alle donne vittime di violenza a Lima

In Perù le ragazze che hanno bisogno di protezione sono prese in carico dallo Stato attraverso i Centri di Attenzione Residenziale (Car). Le giovani accolte nei Car ricevono un supporto educativo, psicologico e sociale, ma le scarse risorse disponibili fanno sì che non tutti i bisogni vengano soddisfatti. «C’è poi il problema della maggiore età. Le ragazze devono lasciare i Centri e rischiano di ritornare al luogo in cui hanno subito abusi e violenze. Per questo il nostro intervento è rivolto soprattutto ad emancipare le giovani, attraverso diversi strumenti che si integrano con il lavoro degli esperti del Car. Le aiutiamo a immaginare un futuro migliore e diverso», illustra Prati. Che rivela: «Molte delle ragazze che ho incontrato hanno madri che sono state accolte a suo tempo nei Car e che le hanno trascurate in quanto frutto delle violenze subite. Noi cerchiamo di rompere il ripetersi all’infinito delle stesse condizioni e situazioni, anche con piccoli accorgimenti come costruire una stanza indipendente per la giovane che una volta maggiorenne deve rientrare a casa, così da evitarle i rischi di nuovi abusi».