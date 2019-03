“Cacciaguida” e la cura del sogno: la vita di Vincenzo Casillo diventa un film

La fotografia di Matteo De Martini rievoca la maestria di Salvatores, colui che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare i paesaggi di grano del nostro sud.

In ultimo, la bellissima colonna sonora appartiene a Michael Stevens, compositore premiato ad Hollywood che ha realizzato colonne sonore per numerosi film di Clint Eastwood. Una colonna sonora che ha lo stesso sapore di un tempo sospeso che inizia e finisce lì dove inizia e finisce una corsa in bicicletta. E trascina con la stessa forza di un’emozione antica che appartiene a tutto e tutti.



«La terra produce il grano, ma l’uomo produce il sogno del grano». Questo l’auspicio che Vincenzo Casillo ha lasciato. Queste le parole che chiudono il cortometraggio, come in un saluto. E questo ci rimane addosso, insieme al desiderio di affidare al vento e alla luce il nostro per lui.