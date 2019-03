Missione compiuta: muri ripuliti in corso Concordia

Osf e Retake Milano ripuliscono la facciata della mensa Domenica 10 marzo i volontari delle due organizzazioni si ritroveranno davanti allo storico centro di corso Concordia per ritinteggiare le sue pareti e riportare il decoro in un luogo che in città è punto di riferimento per i poveri e non vuole essere al contrario un simbolo di degrado. L'evento è uno dei primi appuntamenti pensati in occasione dei 60 anni dell’organizzazione fondata nel dicembre del 1959 da fra Cecilio