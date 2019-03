Occhetta: «Il populismo? Elitario e al servizio dei ricchi»

Non le sembra paradossale che in un'epoca di disintermediazione, un’altra delle caratteristiche specifiche dei populismi secondo la sua analisi, e di comunicazione sempre più personalizzata e immersiva la parola d'ordine che introduce la grande narrazione politica del dopo-Trump sia proprio "popolo"?

È sotto gli occhi di tutti e nel volume lo preciso. Il leader populista non serve il popolo, ma lo utilizza strumentalmente per i propri fini, come ha scritto Zagrebelsky: «Il crucifige! fu un urlo unanime [...]. Quella folla non era un soggetto, ma un oggetto. Una folla di questo genere era per sua natura portata all’estremismo, alle soluzioni senza sfumature, prive di compromessi». Per i populisti, il popolo deve rimanere un oggetto incapace di distinguere il giusto dal malfattore. La tradizione europea del personalismo cristiano insegna la costruzione di comunità politiche che fanno del popolo una comunità di soggetti morali, liberi e pensanti. La comunità, infatti, ha le sue regole, non ammette divisioni e chiede di lavorare per il bene comune.

Il modello del populismo però sembra funzionare, tracciando alleanze forse non inedite ma inaspettate fra i grandi ricchi e gli strati sociali più poveri. Non le sembra che il soggetto sotto scacco sia quella stessa società civile che, in Europa, aveva spinto per la rottura del 1989?

La cultura populista è super elitaria. Si pensi agli iscritti della piattaforma Rousseau, gestita da una società privata, che sull’autorizzazione a procedere per il ministro Matteo Salvini, ha deciso se permettere al potere legislativo di concedere al potere giudiziario di processare il potere esecutivo. Non era mai spirato così forte il vento della democrazia diretta, in cui una piccola élite condiziona il Parlamento.