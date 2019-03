Sono 50mila le organizzazioni che si occupano di beni comuni in Italia

Esiste dunque un’Italia autonoma, responsabile e solidale che dimostra quotidianamente come sia possibile costruire una “società della cura” fondata sull’apertura e sulla fiducia, alternativa alla “società della paura” fondata sulla chiusura e sulla diffidenza.

Fondazione Cariplo, Touring Club Italiano e Labsus hanno promosso per giovedì 14 marzo l’evento “Prendersi cura dell’Italia, bene comune” coinvolgendo CAI, Caritas, FAI, Legambiente e Slow Food. Questo per dar voce e visibilità a tutti quei soggetti che in vari modi e in diversi ambiti “si prendono cura” dell’Italia e in particolare di persone, territori, ambiente, paesaggi, beni culturali e tradizioni.

L’evento ha una valenza politica, nel senso più ampio del termine, perché l’Italia che vuole agire come “soggetto collettivo” rappresenta di fatto un’alternativa all’Italia dell’indifferenza.

Nella prima parte della mattinata alcuni cittadini di varie aree del Paese testimonieranno esperienze dirette di cura dei beni comuni e a seguire le grandi organizzazioni nazionali proporranno la propria visione e il proprio impegno su questo tema.

L’incontro inizierà alle 9.30 presso la sala congressi della Fondazione Cariplo in via Romagnosi 8 a Milano.