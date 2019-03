A Lucca il Meeting nazionale per i 120 anni della Confederazione

Centoventi anni insieme e otto secoli di storia. Il 2019 per le Misericordie sarà un anno importante: saranno infatti celebrati i 120 anni dalla nascita della Confederazione nazionale. L’organismo che riunisce insieme tutte le Confraternite italiane è nato infatti nel 1899 con la prima assemblea che si è tenuta a Pistoia.

Per ricordare al meglio questo anniversario, si svolgerà a Lucca dal 7 al 9 giugno il Meeting delle Misericordie italiane. Sarà un momento sia istituzionale con l’Assemblea Nazionale durante la quale si procederà all’approvazione del Bilancio e del nuovo statuto che recepirà le norme contenute nella Riforma del Terzo settore, ma anche e soprattutto di festa per le tante Sorelle e Fratelli che ogni giorno donano una parte preziosa del loro tempo per aiutare il prossimo. Durante le 3 giornate saranno anche presentate tre pubblicazioni, la prima, che ripercorre la storia della Confederazione, una ricerca sull’impatto sociale delle Confraternite sui territori e la relazione sociale 2018.

La scelta della città di Lucca per celebrare questa importante manifestazione non è stata fatta a caso, proprio da questa città proveniva Cesare Sardi, il primo presidente di quella che inizialmente si chiamava Federazione delle Misericordie italiane.

«Il Meeting che stiamo organizzando a Lucca sarà soprattutto un momento di festa per tutte le Sorelle ed i Fratelli delle nostre Misericordie», spiega Roberto Trucchi presidente della Confederazione. «Celebreremo una ricorrenza importante, che conferma ancora una volta quanto lo stare uniti sia fondamentale, quanto l’unità d’intenti possa portare a risultati migliori grazie alla condivisione di progetti ed idee. Proprio per perseguire questo obiettivo sto portando avanti una serie di incontri recandomi personalmente nelle varie regioni per conoscere ogni realtà che compone la nostra Confederazione, nei prossimi giorni sarò in Lazio. Il mio viaggio non terminerà con il meeting di giugno, ma andrà avanti costantemente per tutto il periodo del mio mandato. Durante la manifestazione di Lucca vogliamo ancora una volta confermare che il sogno, poi divenuto progetto concreto, del gruppo fondatore capeggiato da Cesare Sardi era giusto e sta ancora portando frutti».