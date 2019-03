Anne Musyoki, la designer africana dell'innovazione sociale

«Investire sulle future generazioni, dare più strumenti alle donne, rendere più accessibili i dati pubblici, progettare insieme soluzioni innovative per lo sviluppo. Erano questi i temi su cui Anne si impegnava da anni e per cui l'abbiamo invitata», spiega Davide Minelli, direttore di TechSoup Italia. «Una di quelle tante persone che sono impegnate su più fronti e a più livelli in Africa e di cui mai nessuno parla».

L'intervento che l'aveva vista protagonista a Torino era intitolato “Co-design Innovation - Data for social innovation in Africa”. «Progettare in maniera collaborativa l'innovazione in Africa. Era questo il cuore del suo contributo perché erano tredici anni che si occupava dello sviluppo africano con l'informatica», sottolinea Minelli.