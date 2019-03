WE GO!, il progetto per le donne fuoriuscite da percorsi di violenza

Quasi una donna su quattro con una relazione in corso o passata subisce violenza fisica e/o sessuale da parte del partner o ex partner (Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali, 2014). E spesso è la dipendenza economica il motivo che spinge molte donne a non interrompere relazioni violente. Secondo un’indagine condotta in collaborazione con alcuni centri antiviolenza (CAV) nell’ambito della prima edizione di WE GO!, infatti, l’82,5% delle donne che si sono rivolte ai CAV hanno un basso livello di indipendenza economica, contro il 17,5% che è economicamente indipendente. Il 40,9% delle donne che ha subito violenza lavora, mentre il 59,1% non ha un’occupazione. Il 73,7% ha figli a carico e solo il 13,3% vive in una casa propria, contro il 14,8% che ne condivide la proprietà con il marito/partner.

Obiettivo del progetto WE GO!, che ha una durata biennale, è propriosostenere l’empowerment socio-economico delle donne fuoriuscite da percorsi di violenza domestica rafforzando le loro competenze individuali e i sistemi territoriali di protezione, attraverso la promozione di buone pratiche e la realizzazione di reti di cooperazione, anche con le imprese. Solo mettendo in rete tutti gli attori chiave coinvolti, centri antiviolenza, istituzioni e imprese del territorio, si può garantire una presa in carico a 360° delle donne e favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro.