Trasparenza dei contributi: disponibili i dati dell'Osservatorio di Italia Non Profit

Secondo l’Osservatorio messo a punto da Italia non profit il settore più finanziato è quello relativo all’assistenza sociale e socio-sanitaria (con oltre 67 milioni di euro). Questo è dovuto in parte anche agli accreditamenti che gli enti che operano in quest’area di attività ricevono dagli enti locali o dalle aziende sanitarie per sviluppare servizi per la comunità; al secondo posto si trova il settore Arte e Cultura (con oltre 22 milioni di euro); al terzo posto la salute con più di 20 milioni di euro. A seguire si trovano gli enti che si occupano di religione ed esercizio di culto con più di 17 milioni di euro; quinto posto per Cooperazione Internazionale ed economia solidale con 16 milioni di euro, sesto posto per l’ambito ricerca, istruzione e formazione (oltre 11 milioni) e infine la causa relativa alla tutela dei diritti (più di 7 milioni di euro).

“Abbiamo messo a disposizione questo strumento gratuito per dare la possibilità a tutti gli enti non profit italiani di prendere dimestichezza con gli adempimenti che comportano uno sforzo digitale” – ricorda Giulia Frangione Ceo di Italia non profit. “Lo strumento è stato usato da ogni genere di ente e anche da chi non era direttamente coinvolto dall’obbligo di legge: il 12% degli enti che hanno utilizzato il Tool L124 ha dichiarato importi inferiori ai 10mila euro soglia da cui scattava l’obbligo, questo a testimoniare - nel caso ce ne fosse ancora bisogno - che il Terzo Settore non è restio a rendere pubblici i propri dati, ma necessita di strumenti concreti e accessibili per poterlo fare.

Gli enti hanno infatti ancora una volta dimostrato di essere rapidi e attenti nel rispondere alle richieste del Legislatore anche in circostanze che non sono di facile interpretazione. Ciò che è accaduto sotto scadenza è stato straordinario: si è attivata ancora una volta una community che ha chiesto, ricercato e fatto circolare buone prassi muovendosi verso l’utilizzo di strumenti sempre più digitali” – conclude Frangione.